Colega de Ibrahimovic apontado ao Benfica

O portal Goal adianta esta sexta-feira que o Benfica está a ponderar a eventual contratação do jovem Uriel Antuna, um extremo mexicano de 22 anos que atualmente se encontra no LA Galaxy cedido pelo Manchester City. Colega de equipa Zlatan Ibrahimovic nos californianos, Antuna cotou-se como um dos melhores da sua equipa na presente temporada, assinando atuações que chamaram a atenção dos responsáveis encarnados.





Ainda assim, e sempre de acordo com o 'Goal', o futuro do jogador deverá continuar a passar pela Major League Soccer, uma vez que o mexicano já terá feito notar aos seus responsáveis que se sente bem em Los Angeles e que a possibilidade de continuar nos Galaxy seria algo que lhe agradaria. Caso essa continuidade não se materialize, a opção Benfica seria também vista com bons olhos pelo jogador, que dessa forma teria uma segunda chance para se mostrar na Europa, depois de uma cedência sem sucesso no Groningen.De notar que Antuna foi contratado em 2017 pelo Man. City ao Santos Laguna, tendo de imediato sido cedido aos holandeses, num acordo de cedência que perdurou até ao início deste ano. Rumaria então aos Estados Unidos, onde assinaria a sua melhor temporada, com seis golos e seis assistências em 33 partidas. Para lá desses registos, o extremo evidenciou-se também na seleção mexicana, com seis golos em onze internacionalizações.