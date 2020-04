Colegas e Rafael Leão apoiam David Tavares

Companheiros de equipa e outros jogadores, como Rafael Leão, não ficaram indiferentes ao ‘mea culpa’ de David Tavares e, em reação, deixaram uma mensagem de ânimo e confiança. "Upa", escreveu o extremo formado no Sporting e que representa o Milan.

Relativamente aos que partilham o balneário com o médio, Pizzi, um dos capitães, comentou a publicação para referir que "errar faz parte do crescimento". "O importante é sempre ter a consciência do erro e tentar melhorar. Sempre juntos", escreveu o número 21 das águias. Samaris não ficou indiferente às palavras do jovem lançado por Bruno Lage: "Faz parte, puto. Crescer é um processo cheio de erros. Olhamos para a frente e continuamos."

Os laterais Nuno Tavares e Tomás Tavares também incentivaram o médio das águias, mas as mensagens não se restringiram ao universo benfiquista.