Colón aproxima-se de Lema

A saída de Lema do Benfica em janeiro é um dado praticamente garantido, e o regresso à Argentina começa a afigurar-se como uma forte hipótese. De acordo com a imprensa daquele país, o Colón terá apresentado uma proposta ao Benfica pelo central. Já ontem, o empresário do jogador, Francisco Hernández, assumiu ao ‘El Gráfico Chile’ que o defesa tem "muitos interessados" em garantir os seus serviços, nomeadamente "dois dos grandes do futebol argentino".

"Parece que não há centrais, pois recebi chamadas de diversas equipas. Há interesse do Boca, mas há outros interessados. Sei de três ou quatro equipas, dois dos grandes da Argentina, que o querem já. Creio que o mais importante acaba por ser o contrato que tem em Portugal, porque sei que querem vendê-lo", declarou o agente do jogador que chegou à Luz a custo zero.