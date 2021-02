Colón não se resigna e continua a acreditar na contratação de Germán Conti ao Benfica

O mercado de transferências fechou em Portugal e o Benfica não encontrou colocação para Germán Conti. O defesa central argentino não entra nos planos de Jorge Jesus, mas acabou mesmo por ser inscrito pelos encarnados na Liga. Está a treinar com a equipa B. Contudo, não é certo que se mantenha em Portugal nos próximos tempos.





De acordo com o jornal ‘Uno’, de Santa Fé, na Argentina, Conti vai voltar brevemente ao país natal para assistir ao nascimento do primeiro filho. Uma viagem que deve ser aproveitada pelo Colón para fazer nova investida junto do defesa de 26 anos. O clube que formou o central há muito que está interessado no seu regresso. No entanto, esse interesse tem esbarrado nas pretenções económicas do atleta, que está a receber um salário muito superior aquele que é praticado na Argentina.Contudo, com o impasse no futuro de Conti, o Colón continua a acreditar que é possível convencer o jogador a voltar a casa. A imprensa argentina dá, no entanto, conta de que Conti também tem interessados no Brasil, nomeadamente o Atlético Mineiro, e alerta o Colón para o maior poderio financeiro dos clubes brasileiros.Conti esteve emprestado até ao final de dezembro aos mexicanos do Atlas. O Benfica contratou-o precisamente ao Colón, em 2018, por 4,7 milhões de euros. Ainda só fez 10 jogos oficiais na Luz.