«Com o Benfica a pressionar assim, 'ou vens ou vamos para outro', o Lucas fica baralhado»

Continua a novela em torno da transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica. Com o Santos a exigir ficar com o central enquanto estiver a disputar a Libertadores, mantém-se o braço de ferro e o jogador voltou a não atuar hoje, na derrota com o Vasco da Gama de Ricardo Sá Pinto. Cuca, treinador do Peixe, diz que procura ainda uma solução.





"Não vejo que essa saída do Lucas seja melhor para ele nem para o Santos. Acho que ele tem que sair de uma maneira melhor, por tudo o que já fez pelo Santos. Cabe-me continuar a tentar. O jogador perdeu a confiança. A falta de credibilidade que se teve, devido a tantas promessas de que ele sairia, faz com que ele não tenha confiança. O Benfica a pressionar como está, 'ou vem ou vamos atrás de outro', deixa a cabeça do rapaz baralhada", referiu o técnico do clube de São Paulo."Ele está num imbróglio com o clube. Na minha função, tento fazer o melhor para o Santos, que é ter o jogador em condições. Não me rendo", vincou Cuca.