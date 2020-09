Comissões e não só: Benfica revela valor pago para contratar Weigl

Contratado no mercado de inverno da temporada passada ao Borussia Dortmund, Julian Weigl obrigou a um investimento global por parte do Benfica de 20,465 milhões de euros, segundo comunicou esta noite a SAD encarnada no seu Relatório e Contas do exercício 2019/20. Nesta verba estão os já comunicados 20 milhões pagos ao Borussia Dortmund pela transferência, aos quais se acrescentam ainda 465 mil euros relativos a "encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados".





Para lá desta transferência, o clube da Luz comunicou ainda os valores que já se conheciam das contratações de Raul de Tomas e Carlos Vinícius. No caso do espanhol, que chegou à Luz proveniente do Real Madrid no início de 2019/20, as águias investiram um montante global de 20,875 milhões de euros, sendo 875 mil euros relativos a "encargos com serviços de intermediação, os encargos com o fundo de solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados".Quanto a Carlos Vinícius, o investimento total pelo ex-Nápoles foi de 17,592 milhões de euros, sendo 592 mil euros referentes a "encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados".