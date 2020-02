Comitiva do Benfica viaja esta tarde para a Ucrânia

A comitiva do Benfica viaja hoje a meio da tarde (15h) para Kharkiv, palco do jogo com o Shakhtar Donetsk, na quinta-feira. Os encarnados vão demorar cerca de 5 horas para chegar ao destino, já na fronteira com a Rússia, e por isso aterram já à noite, até porque na Ucrânia são mais duas horas do que em Portugal.

Em Kharkiv, a temperatura não será, ao que tudo indica, um problema. Ao contrário do que seria de esperar para esta altura do ano, só mesmo na quinta-feira é que se esperam temperaturas negativas, na ordem dos 2 graus abaixo de zero. Até lá, o Benfica deve preparar o jogo da Liga Europa debaixo de alguma chuva, mas o frio não será nada de transcendente. Também há possibilidade de nevões, o que aconteceu um pouco por toda a Ucrânia nas últimas semanas.