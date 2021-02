Comitiva do Benfica viajou após o jantar

O plantel do Benfica treinou no Seixal ontem à tarde e a comitiva viajou para o Algarve de noite, já depois do jantar, realizando um percurso de aproximadamente 250 quilómetros. Após o encontro com o Farense, há uma viagem bem maior à espera. Os encarnados rumarão até Atenas para defrontar o Arsenal, na 2ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Vão ser cerca de 2.800 quilómetros, em direção à capital grega.

Quem não viajou ontem foi Gonçalo Ramos. O jovem avançado, natural de Olhão, continua com uma mialgia na face posterior da coxa direita e perde a oportunidade de se exibir na sua região, depois de ter ficado fora da deslocação a Roma.