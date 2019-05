Comitiva do River Plate esteve no Museu Cosme Damião

Uma comitiva do River Plate, na qual se fizeram representar o presidente e o vicepresidente do Museu do clube, esteve esta quarta-feira no Museu Cosme Damião, numa visita que serviu para os argentinos formalizarem a adesão à Associação Internacional de Museus Desportivos (ISPA), grupo do qual o museu das águias faz parte na condição de fundador.Para lá da formalização da entrada na ISPA, a visita da comitiva argentina, que foi recebida por Alcino António e Pedro Blanco, serviu também para os elementos do River conhecerem o espaço dedicado à história do clube da Luz. No final, refira-se, os argentinos entregaram aos responsáveis do Benfica uma camisola oficial e ainda um estandarte.