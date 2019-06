Como o Manchester City quer 'passar a perna' ao Atlético Madrid na corrida por João Félix

O Manchester City quer garantir João Félix - ofereceu-lhe um, 5 anos e 30 milhões de euros por época - mas o interesse do Atlético Madrid está a atrapalhar os planos dos citizens. Por isso, a formação treinada por Pep Guardiola traçou um plano com o qual espera convencer o Benfica: comprar o passe do jogador por um valor abaixo da cláusula e emprestá-lo aos encarnados por uma temporada. Esta estratégia - que já esteve nas- é revela pelo jornal 'Mirror'.De acordo com aquele jornal, o Atlético Madrid estará um passo à frente do Manchester City na corrida pelo jovem avançado porque garantiu ao jogador que será utilizado com regularidade se decidir ir para o Wanda Metropolitano. Coisa que os ingleses não podem neste momento fazer.Pep Guardiola está bem servido de avançados: tem Sergio Aguero, Gabriel Jesus e Raheem Sterling. A contratação de Félix seria numa lógica de substituição de Aguero, de 31 anos, dentro de uma ou duas temporadas, por isso não há problema se Félix ficar na Luz.Os citizens acreditam que João Félix tem talento para eventualmente se tornar no futuro num dos melhores jogadores do Mundo e não querem deixá-lo fugir. Resta saber se com esta estratégia conseguem convencer Luís Filipe Vieira...