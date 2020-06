Como o universo benfiquista está a reagir à histórica derrota: «É uma equipa de fezadas, sem ideias»

O Benfica sofreu ontem uma derrota histórica com o Santa Clara, perdendo por 4-3 no Estádio da Luz e vendo o FC Porto escapar na liderança. Basta ver que as águias não sofriam quatro golos em casa no campeonato há 23 anos, para se ter uma noção da hecatombe. Veja aqui como o universo encarnado está a reagir ao desaire.





"O Benfica está doente. E não está doente desde o momento em que perdeu os sete pontos de avanço que tinha na viragem para 2020. O Benfica está doente há alguns anos, mas o estado de saúde do clube agravou-se nos últimos três.""Sinceramente, não sei o que lhe diga. Creio que esta derrota compromete as pretensões que o Benfica tem ao título, não só pela perda dos pontos, mas também pela desmoralização da equipa. Se já não estava nada boa, agora ainda pior. Está a ser mau de mais.""Ai, este magnífico jogo... No fundo, isto é o Benfica a deitar-se na cama que fez. É uma equipa de fezadas, sem ideias e que se baseia no improviso. Vamos pôr alguém que não joga há um ano, vamos pôr cinco avançados... Acho que está feito, mas nada disto é inesperado.""A primeira coisa que me vem à cabeça é dizer que o Benfica, quando estava a ganhar, pôs-se a jeito. O último golo acaba por ser caricato, mas foi mau de mais. Isto agora vai ser muito difícil. Acho que o FC Porto não vai deixar fugir mais esta oportunidade."