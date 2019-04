Companheiros tiram cartola ao 'mágico' Pizzi

A exibição de Pizzi em Braga já tinha sido muito saudada pelos adeptos na altura da substituição. Nas redes sociais, os elogios também foram uma constante e houve quem apelidasse o médio do Benfica de ‘mágico’. Os companheiros de equipa tiraram, autenticamente, o chapéu – ou neste caso a cartola – ao jogador. "Maestro", escreveu Samaris, enquanto Alfa Semedo, emprestado ao Espanyol, legendou uma fotografia de Pizzi da seguinte forma: "Craque".Ederson, hoje no Manchester City, Jonas e Fejsa também não passaram ao lado da exibição do internacional português, mas foram mais parcos em palavras. Os três jogadores preferiram comentar a atuação com ‘emojis’, ou seja, pequenas animações que refletiam o seu estado de espírito em relação à performance do companheiro de equipa. André Almeida, por seu lado, partilhou uma fotografia com Pizzi e Rafa, sentados no banco de suplentes, legendando a mesma com a palavra "Reis".O jornal ‘La Gazzetta dello Sport’ elegeu Pizzi para o onze da semana de jogadores fora de Itália, escalado num 3x4x3. O médio esteve em evidência no domingo, ao bater com êxito os dois primeiros golos da águia em Braga, da marca de penálti, e assistindo Rúben Dias no 3-1. Oblak (At. Madrid), Mexer (Rennes), Diop (West Ham), William (Wolfsburgo), Caligiuri (Schalke), Fekir (Lyon), Atal (Nice), Mané (Liverpool), Karaman (F. Düsseldorf) e Messi (Barcelona) completam o referido onze.