Comunhão após o 2-0: Diogo Gonçalves e Seferovic saudados

O segundo golo tranquilizou o Benfica no jogo e foi alvo de uma verdadeira comunhão coletiva no relvado da Luz. Apesar de Seferovic ter bisado, à passagem do minuto 52, as principais saudações recaíram em Diogo Gonçalves. A verdade é que o extremo de origem, que voltou a atuar como lateral-direito, havia feito a segunda assistência, oferecendo o golo ao suíço.

Tal facto mereceu vários ‘calduços’ de companheiros de equipa e um abraço até por parte dos suplentes que entraram no relvado. Também o vice-presidente Rui Costa aproveitou para saudar Seferovic, visivelmente feliz por voltar a marcar.