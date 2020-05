Concorrência aperta e pode desviar Helton Leite do Benfica

Helton Leite pode estar prestes a emigrar, deixando para trás a possibilidade de assinar pelo Benfica. O impasse nas negociações entre as águias e o Boavista deu força às propostas que já estavam em cima da mesa, de Espanha e França, e que são mais lucrativas para o emblema portuense.





Comoadiantou, estão já definidos os termos do contrato do guardião brasileiro, de 29 anos, bem como a comissão que caberá aos agentes que estão a intermediar o negócio e a representar o jogador. No entanto, Luís Filipe Vieira pretende fechar a operação por apenas um milhão de euros, o que fica curto para as pretensões do Boavista.Mesmo tendo visto a sua progressão atrasada pela grave lesão sofrida na época passada, Helton Leite tem qualidade reconhecida pelo mercado, perfil para representar um grande clube e encontra-se numa fase ideal de maturação para abraçar desafios de maior exigência. O que levou o Benfica a identificá-lo como alvo e a entrar na corrida, tendo o Boavista colocado as outras candidaturas em espera no sentido de dar prioridade aos encarnados.Todavia, tendo em conta que o guarda-redes prepara-se para entrar no último ano de vínculo, o que pode influenciar a sua cotação, Boavista não admite que o processo de arraste no tempo e pretende concluir rapidamente as negociações, seja viabilizando a sua contratação pelo Benfica ou projetando então mais um jogador para as ligas espanhola ou francesa de forma a assegurar um encaixe importante para os cofres do Bessa.