Confinamento na Grécia coloca Arsenal-Benfica em risco

O encontro entre Arsenal e Benfica, da 2.ª mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa, poderá estar em risco de não se realizar em Atenas - conforme os gunners tinham anunciado -, depois do governo grego ter anunciado um novo período de confinamento na capital até 28 de fevereiro, de forma a controlar o aumento de casos da Covid-19. Ora, estando a partida entre londrinos e águias marcada para 25, o mais certo é o Arsenal ter de procurar novo palco para receber a partida na qual jogará enquanto equipa visitada.





"A experiência que vivemos na primeira vaga da pandemia, assim como com o confinamento posterior ao Natal, mostrou-nos que quanto mais rápido aplicarmos as restrições mais rapidamente elas serão levantadas. É essa a razão para a minha decisão de hoje: para travar a Covid-19 antes que ela se espalhe e para dar tempo ao sistema de saúde, temos de reduzir a mobilidade global", explicou o primeiro ministro Kyriakos Mitsotakis.Lembre-se que a partida da primeira mão já tinha sido 'movida' para Roma, por conta das restrições de viagens provenientes de Portugal, algo que impediria o plantel do Benfica de entrar em solo inglês. Até ver, sob pena de também o governo italiano impor novas medidas, esse encontro ainda está 'seguro'.