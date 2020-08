Conheça a nova equipa técnica do Benfica

Jorge Jesus assinou contrato com o Benfica por dois anos, até ao final da temporada 2021/22, anunciou o clube encarnado, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Luisão faz parte da nova estrutura do Benfica que agora inicia um novo ciclo, desempenhando funções de diretor técnico.





A sua equipa técnica é constituída pelos seguintes elementos:João de DeusTiago OliveiraMinervino PietraMário MonteiroMárcio SampaioRodrigo AraújoGil HenriquesFernando FerreiraPaulo LopesEvandro Mota