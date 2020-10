Conheça todos os elementos da lista de Luís Filipe Vieira às eleições do Benfica

Já é conhecida a lista liderada por Luís Filipe Vieira candidata aos órgãos sociais do Benfica. Confirma-se a presença de Rui Costa e a continuidade de José Eduardo Moniz na Direção, entrando Jaime Antunes e Rui Vieira do Passo, como suplentes.





Comoadiantou, Rui Pereira é candidato a presidente da MAG e Fernando Fonseca Santos à liderança do Conselho Fical.PresidenteLuís Filipe VieiraVice-presidentesRui CostaJosé Eduardo MonizJoão Varandas FernandesDomingos Almeida LimaFernando TavaresSílvio CervanVice-presidentes suplentesJaime AntunesRui Vieira do PassoPresidenteRui PereiraVice-presidenteAntónio Pires de Andrade1.º secretárioPedro Nunes Carvalho2.º SecretárioMiguel Vancocelas FerreiraPresidenteFernando Fonseca SantosVice-presidenteJoão AugustoVogaisGualter GodinhoRui Mendonça RodriguesJosé Manuel AppletonVogal suplenteJoão do Paço