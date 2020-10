Conheça todos os elementos da lista de Noronha Lopes à presidência do Benfica

Eis a lista completa:





DireçãoJoão Noronha Lopes, presidente: Licenciado em Direito, foi administrador da McDonald's; integrou a Direção de VilarinhoCarlos Perdigão, vice-presidente: Advogado, historiador e gestor de recursos humanos, escreveu livros sobre a história do clubeAntónio Borges Assunção, vice-presidente: Doutorado em finanças, este professor universitário tem vasta experiência no setor financeiro; é vogal do Conselho Fiscal da Caixa Geral de DepósitosPedro Cardigos dos Reis, vice-presidente: Especialista em Direito Financeiro, é docente universitárioPedro Ribeiro, vice-presidente: Comunicador e locutor de rádioJorge Fonseca Ferreira, vice-presidente: Licenciado em Economia, integrou o Conselho Fiscal do Benfica no mandato de ManuelVilarinhoPedro Adão e Silva, vice-presidente: Doutorado em Ciências Sociais e Políticas, professor universitário e comentar e colunista em vários órgãos de informação, comoManuel Mota, vice-presidente (suplente): Licenciado em Engenharia e Mestre em Civil, integra a administração da Mota EngilStephan Morais, vice-presidente (suplente): Com experiência em banca de investimento, empreendedorismo, gestão e consultoria financeira e estratégica, é licenciado em Engenharia CivilMesa da Assembleia GeralFrancisco Benitez, presidente: Empresário com experiência em publicidade, indústria e grande distribuição liderava a candidatura do 'Servir o Benfica'Luís Sousa Macedo, vice-presidente: AdvogadoCristina Santos Silva, 1º secretário: AdvogadaDiogo Leote Nobre, 2º secretário: Especialista nas áreas de Direito do Trabalho e Direito do Desporto e EntretenimentoJosé Braga da Cruz, secretário (suplente): AdvogadoConselho FiscalJosé Theotónio, presidente: Licenciado em Gestão, é é CEO do Grupo PestanaPedro Penalva, vice-presidente: CEO da AON Portugal, na área de seguros, gestão de risco e consultoriaAulácio Costa Almeida, vogal: Empresário do setor dos relógios e da joalhariaMartim Avillez Figueiredo, vogal: O antigo jornalista é sócio de uma empresa gestora do fundo de capital de riscoVicente Pedro Nunes, vogal: CFA. Administrador Executivo e CFO da Riberalves, trabalhou na área da banca de investimento e em consultoriaManuel Cary, vogal (suplente): Licenciado em Engenharia Civil, tem experiência em banca de investimento