Conselho de Disciplina abre processo disciplinar ao Benfica após críticas ao castigo de Vieira

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo ao Benfica, na sequência das críticas ao castigo de 90 dias instaurado a Luís Filipe Vieira. O CD não menciona os encarnados, mas explica que a abertura do processo, "por decisão do presidente do Conselho de Disciplina (José Manuel Meirim), tem por base declarações na comunicação social sobre o agir do Conselho de Disciplina". A Comissão de Instrutores da Liga já tem em mãos o auto e vai agora analisá-lo.Recorde-se que as águias, través da 'newsletter' diária, acusaram o organismo de parcialidade, dualidade de critérios e impreparação jurídica dos seus responsáveis". O clube falou ainda de uma "obsessão" pelo Benfica."Mas o pior é que esta obsessão só exista para com toda e qualquer pessoa do Sport Lisboa e Benfica. Relativamente a outros clubes, (mesmo para quem assume declarações impróprias e ofensivas), temos arquivamentos com base no mero reconhecimento, fazendo-se aí tábua rasa dos próprios factos que os autores assumem ter cometido", pode ler-se na referida publicação.