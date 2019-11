Conselho de Disciplina multa águias em mais de 17 mil euros

O Benfica foi punido num total de 17.086 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O valor diz respeito aos jogos com Tondela e Rio Ave, ambos para o campeonato, sendo que a punição mais pesada resultou numa coima de 10.200 euros imputados às águias face interrupção do embate com os tondelenses após o arremesso de um engenho pirotécnico que não atingiu ninguém.





Além do arremesso ou deflagramento de material pirotécnico em zonas onde constavam adeptos da ságuias, o CD da FPF puniu ainda o Benfica em 510 euros face ao facto de ter sido direcionada uma luz laser contra a face do árbitro Carlos Xistra. Os encarnados viram ainda ser-lhe aberto um processo disciplinar na sequência da receção ao Rio Ave.