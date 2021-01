Conselho de Disciplina rejeita recurso do Benfica pelo quinto amarelo de Otamendi

O Benfica apresentou recurso junto do Conselho de Disciplina, do quinto amarelo que Otamendi que levou esta época, diante do Portimonense, e que o colocava de fora de jogo com o Santa Clara, mas sem sucesso. O organismo federativo, após analisar o caso, considerou improcedente o recurso efetuado pelo Benfica e o central irá mesmo ficar de fora do encontro com o conjunto açoriano.





"Decide-se julgar improcedente o presente Recurso Hierárquico Impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida", pode ler-se no comunicado em que se ficou a conhecer a decisão do Conselho de Disciplina.Com Jardel infetado com Covid-19, Jorge Jesus tem apenas três centrais à disposição. Vertonghen, Ferro e Todibo. O belga e o português, tal como o técnico benfiquista deu a entender, deverão formar dupla no terreno do Santa Clara. Refira-se que será a primeira vez que Ferro será titular em jogos da Liga NOS, esta época.