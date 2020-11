Conselho do Santos reprova venda de Lucas Veríssimo para o Benfica

O Conselho Deliberativo (CD) do Santos reprovou, na reunião que ocorreu durante a noite desta terça-feira, a transferência do defesa-central Lucas Veríssimo para o Benfica. Este foi, de acordo com as informações veiculadas pela imprensa desportiva brasileira, o resultado a que os órgãos sociais do clube brasileiro chegaram após uma proposta no valor de 6.5 milhões de euros dos encarnados pelo passe do central do 'Peixe'. Um valor que seria pago em parcelas anuais.

Apesar do parecer negativo do CD e do Conselho Fiscal (CF) do Santos, revela o 'UOL' que Orlando Rollo, presidente do clube brasileiro, "fez força" para que Lucas Veríssimo fosse vendido ao Benfica, uma vez que o valor oferecido pelas águias seria fundamental para o clube regularizar algumas das dívidas que tem para com o plantel, provocadas pela pandemia de Covid-19.

Segundo o jornalista brasileiro Diego Bertozzi, Orlando Rollo irá agora solicitar uma nova análise com caráter urgente sobre o caso do defesa-central brasileiro, sendo que a venda de Lucas Veríssimo para o Benfica deverá ser um tema novamente discutido na próxima reunião do Conselho do Santos.



Recorde-se que o defesa, natural de Jundiaí, é um dos jogadores indicados por Jorge Jesus para reforçar o corredor central da defesa do Benfica, que esta temporada tem estado com desempenhos muito abaixo do esperado, dado ao forte investimento que foi feito no plantel principal.