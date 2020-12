Conselho Fiscal do Santos diz 'não' à proposta do Benfica por Lucas Veríssimo e 'sim' à do Al-Nassr

O Conselho Fiscal do Santos emitiu um parecer negativo sobre a proposta do Benfica para a contratação de Lucas Veríssimo e, em sentido inverso, disse 'sim' à oferta do Al-Nassr pelo central, revelou a ESPN, numa informação entretanto confirmada por Record. A última palavra pertence agora ao Conselho Deliberativo do Peixe, que irá reunir-se na quinta-feira para voltar a analisar o tema.





«É um contratempo, mas o processo não está fechado»: o que se segue na 'novela' Lucas Veríssimo

Recorde-se que Luís Filipe Vieira esteve recentemente no Brasil para tentar fechar o negócio, alterando a proposta inicial. Se antes a SAD encarnada propunha um empréstimo com compra obrigatória em julho – e só aí começaria a pagar os 6,5 milhões de euros pelo jogador –, agora os encarnados já avançam com cerca de 1,5 milhões de euros à cabeça, diluindo os restantes 5 M€ pela duração do contrato do atleta. A chegada inicial por empréstimo, essa, mantém-se, até porque as águias também só querem ver a compra a entrar no exercício de contas de 2021/22.Quanto à proposta oriunda da Arábia Saudita, é ligeiramente inferior (praticamente 5 M€) mas o Al-Nassr paga a totalidade da verba em duas prestações até janeiro.