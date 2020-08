Contestação aos jogadores no Seixal e na Luz após derrota na Taça

Após a derrota de sábado, por 2-1, frente ao FC Porto na final da Taça de Portugal, a comitiva do Benfica chegou ao Benfica Campus, no Seixal, por volta das 2h30, sendo recebida por um grupo de cerca de perto de 20 adeptos, que demonstraram o descontentamento com o final de temporada em geral e com este último desaire em particular.

Os simpatizantes encarnados fizeram-se ouvir e muitos foram os cânticos de contestação aos jogadores, tendo também exibido uma tarja que se lia ‘São uma vergonha!’ Os protestos foram acompanhados de perto por elementos da Polícia de Segurança Pública, que não tiveram de intervir. O Seixal não foi, no entanto, o único local onde os adeptos mostraram a sua indignação pelos resultados da época. Na Luz também foi colocada uma tarja: "Jogadores mercenários à imagem da estrutura. Pelo Benfica, militância tem de vencer a ditadura".