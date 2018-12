Contestação só acabou com tiro de Grimaldo

Os adeptos do Benfica acabaram a partida a aplaudir a equipa, mas até ao momento do golo de Grimaldo, jogadores e treinador ouviram muitos assobios e apupos vindos das bancadas. Tal começou logo no primeiro tempo, quando os adeptos começaram a manifestar desagrado pela forma como a equipa estava a jogar, sem conseguir criar situações de perigo para a baliza dos gregos.

A tendência manteve-se inalterada no segundo tempo e, à medida que o relógio ia avançando, mais a contestação aumentava. Só pequenos pormenores iam fazendo os adeptos aplaudir a equipa. O desagrado era mesmo a grande tendência e só terminou quando o lateral-esquerdo levantou as bancadas do Estádio da Luz com um livre executado de forma irrepreensível.

Já a equipa do AEK, mesmo tendo abandonado a Liga dos Campeões com zero pontos, depois de mais um desaire, saiu do relvado aplaudida pelos milhares de gregos que se deslocaram a Lisboa para apoiar. Apesar do desânimo ser total entre os jogadores do AEK por não terem conseguido qualquer ponto, os adeptos reconheceram o esforço.