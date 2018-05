Germán Conti está prestes a ser reforço do Benfica para as próximas cinco temporadas e despediu-se do Colón sublinhando que chegará à Luz no melhor momento da sua carreira. Para o defesa-central, este é o momento de dar o salto para a Europa."Estou muito agradecido ao Colón e por tudo o que me proporcionou e sempre tratei de dar o meu melhor. Creio que parto num momento muito bom, na hora certa. Mas continuarei a ser adepto do Colón seja onde for. Este clube é a minha vida", disparou o jogador, em entrevista à rádio ‘Voz de Sabalero 90.5’.Certo é que o defesa está neste momento a preparar a viagem para Lisboa, onde é esperado no início da próxima semana. Segunda ou terça-feira, Conti aterra na capital para completar os exames médicos e assinar depois o seu contrato, que será válido ate 2023.