Com a chegada de Conti à Luz, Rui Vitória deverá arrancar os trabalhos de pré-temporada com quatro defesas-centrais à disposição... mas até poderão ser mais. Neste momento, além do argentino, estão ainda certos no início dos trabalhos Francisco Ferreira, Jardel e Luisão, sendo que, a estes, poderá juntar-se Lisandro López, que esteve emprestado ao Inter Milão desde janeiro. Rúben Dias, recorde-se, estará no Mundial a representar a Seleção Nacional, o que significa que se apresentará mais tarde no Seixal. Há ainda a registar o facto de os encarnados não terem deixado de trabalhar no dossiê da contratação de Lema, central do Belgrano.