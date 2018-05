Continuar a ler

Para garantir os serviços de Conti, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira vai desembolsar um valor a rondar os 4,5 milhões de euros - 3,5 da cláusula de rescisão mais impostos e comissões. À espera, o central tem um contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2023. Sobre a proposta do Boca Juniors, foi taxativo: "É verdade que houve interesse, mas já tinha dado a minha palavra ao Benfica e quis cumprir com essa palavra. As negociações já decorriam há bastante tempo e o negócio estava praticamente fechado."

Germán Conti está perto de ser confirmado como reforço do Benfica e, antes de partir para Lisboa, foi o próprio defesa-central a confirmar ter recusado uma proposta de última hora do Boca Juniors para se comprometer com os encarnados."É muito bom sentir que um clube como o Benfica queria contar comigo. Foi por isso que escolhi o Benfica, também porque já estava há muitos anos no Colón", afirmou o capitão do emblema de Santa Fé, em declarações à estação televisiva argentina 'TyC Sports', explicando que "a ideia de jogar no Benfica seduz qualquer jogador".

Autor: Pedro Ponte