Conti deve seguir carreira no México

O jornal argentino 'El Litoral' adianta esta terça-feira que o defesa central Germán Conti deverá ser cedido pelo Benfica aos mexicanos do Atlas até final da temporada.





Segundo as informações adiantadas por aquela publicação, o conjunto mexicano irá ficar com uma cláusula de opção de compra fixada em 5 milhões de euros, a qual poderá exercer até junho.Contratado ao Colón em 2018, Conti nunca conseguiu convencer no Benfica, totalizando apenas dez encontros pela equipa principal desde então - todos disputados na época passada.