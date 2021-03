Conti espera acordo

Germán Conti está perto de se tornar jogador dos brasileiros do Bahia até ao final do ano civil, por empréstimo do Benfica. O central, que foi inscrito pelas águias na última janela de mercado, apenas aguarda ordem para viajar para o Brasil a partir da Argentina, onde se encontra, mais concretamente em Santa Fé. Conti vive um momento familiar especial depois de ter sido pai pela primeira vez no mês passado. O jogador contratado pelos encarnados em 2018, por 4,7 milhões de euros, encontra-se sem colocação desde que terminou a cedência ao Atlas, em dezembro.