Conti estará muito perto de deixar o Benfica para rumar ao Brasil

Atualmente a trabalhar à parte do Seixal, Germán Conti poderá ter no futebol brasileiro a sua via de escape para voltar ao ativo. Segundo adianta o Globoesporte, o Bahia estará já em negociações avançadas com o Benfica e com o defesa argentino para uma transferência que, ao que tudo indica, se fará por empréstimo válido até final da temporada. De acordo com o relato do portal brasileiro, Conti chegará sem qualquer encargo para o emblema brasileiro.





Contratado em 2018 ao Colón, Conti nunca se conseguiu afirmar nas águias, tendo apenas disputado dez encontros pela equipa principal, todos em 2018/19. Na época passada esteve cedido ao Atlas, do México, tendo voltado ao Seixal no final de 2020, mas nunca fez parte dos planos de Jorge Jesus. Agora, depois de ter visto falhada a mudança para o seu país natal - era pretendido por Cólon, Independiente e Newell's Old Boys - poderá encontrar no Brasil o seu próximo clube. O defesa, refira-se, tem contrato com o Benfica até 2023.