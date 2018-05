Germán Conti vai ser jogador do Benfica e despediu-se esta sexta-feira, pelas redes sociais, de todos os que com ele fizeram o trajeto no Colón, o clube que defendeu durante toda a carreira de futebolista. "Levo a camisola [do Colón] hoje como adepto e um dia voltarei para usá-la como jogador", prometeu o central argentino, de 23 anos."Chegou o momento de despedir-me de Santa Fé, de despedir-me do Colón e de todos vocês. Passaram muitos anos, com muitas pessoas que estiveram neste trajeto, e a única coisa que tenho para dizer é obrigado. Desde sempre que tentei poder representar nas quatro linhas o povo sabalero, com boas e más decisões, mas dando sempre o máximo para levar o nome do Colón o mais alto possível.Quero agradecer a todos os meus colegas de equipa, staff, e a toda a gente que trabalhar no Colón e que fez parte da minha vida. Todos me influenciaram e aprendi algo com todos.Por último, quero agradecer ao adepto. Obrigado por tanto carinho e pelo apoio com que me brindaram. Foi um orgulho poder ter vestido esta camisola. Levo-a hoje como adepto e um dia voltarei para usá-la como jogador."

Autor: Flávio Miguel Silva