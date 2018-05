Gérman Conti está a atravessar um dos momentos mais importantes da sua carreira e tem feito questão de o reafirmar nos últimos dias. Menos de 24 horas depois de ter sido apresentado como jogador do Benfica, num momento em que referiu sentir-se "assombrado", recorreu ao Instagram para dar conta do seu estado de espírito. "Estou muito feliz por dar este grande passo na minha carreira. Vamos lutar por mais", escreveu o defesa-central de 23 anos, como forma de legendar uma fotografia sua no Estádio da Luz.Conti realça a importância que o emblema da Luz tem neste momento, pois permitiu-lhe cumprir o sonho de competir no futebol europeu, depois de ter sido formado e atuado até ao final da última temporada no Cólon.