O central argentino Germán Conti, o mais recente reforço do Benfica, chegou esta manhã a Lisboa, num voo oriundo de Madrid. O jogador de 23 anos, proveniente do Colón - clube onde fez toda a sua formação - tinha à sua espera no aeroporto um funcionário do clube e não proferiu grandes declarações. Mas perante a insistência dos jornalistas acabou por dizer que "o Benfica é um clube muito grande".O jogador deverá agora realizar os habituais exames médicos e ultimar os detalhes do contrato, válido até 2023. A SAD encarnada vai desembolsar um valor a rondar os 4,5 milhões de euros - 3,5 da cláusula de rescisão mais impostos e comissões.Conti é um defesa possante, com 1,93 metros, participou em 24 dos 27 jogos realizados pelo Colón esta época no campeonato argentino. O central, mas acabou por dar preferência ao clube português.

Autor: Valter Marques