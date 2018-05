Germán Conti admitiu estar "assombrado" com as primeiras horas à Benfica. O central argentino, oficializado esta sexta-feira como reforço das águias, só pensa agora em conhecer o Estádio da Luz em ambiente de jogo.





"O meu pai e a minha mãe foram importantes e também tenho dois irmãos mais velhos que são muito ligados ao futebol. Os quatro sempre me apoiaram ao longo da minha carreira. No momentos difíceis estiveram sempre presentes para me apoiar. Graças a Deus todos juntos estamos a viver este sonho", acrescentou Conti.



O defesa comparou ainda a realidade que vai encontrar no Benfica com aquela a que estava acostumado: "Estou bem fisicamente. O futebol argentino tem grande avançados que te exigem todos os fins de semana que estejas à altura. Nunca podes relaxar porque se falhas não te perdoam e aqui acredito que seja igual. Sei que o estilo de jogo será um pouco diferente do que praticávamos no Colón até porque o Benfica tem a obrigação de de jogar ao ataque em todos os campos e podem surgir situações de um para um em termos defensivos e tenho de estar preparado para isso."



Seguir pisadas de ilustres compatriotas



Questionado sobre Garay e Lisandro, outros centrais argentinos que passaram pela Luz, Conti espera ter o sucesso de alguns dos seus compatriotas: "Conheço-os mais do que nada porque sigo todos os jogadores argentinos na Europa. Não tive a sorte ce conhecer pessoalmente mas já ouvi varias opiniões e são boas pessoas que deixaram a sua marcar no clube e espero seguir o trajeto deles. Passaram por aqui muitos argentinos, com grande nome, que fizeram muito bem as coisas aqui no clube. Espero ser como eles, que no futuro me recordem como um jogador que deixou a sua marca."