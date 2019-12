Conti já fez exames no Atlas

Germán Conti vai mesmo deixar o Benfica e reforçar os mexicanos do Atlas. O defesa argentino, de 25 anos, já fez inclusivamente exames médicos no conjunto de Guadalajara, faltando apenas a oficialização da transferência, que ao que tudo indica se fará a título de empréstimo até final da temporada.





#Atlas ??



Germán Conti ya está en Guadalajara. Acaba de presentar exámenes médicos.



El central argentino proveniente del Benfica de Portugal será anunciado en las próximas horas como refuerzo del Atlas. pic.twitter.com/gF4NSLxAwv — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) December 28, 2019

Conti, refira-se, foi 'apanhado' por um jornalista mexicano no interior das instalações do Atlas, já equipado com aquelas que serão as suas novas cores.