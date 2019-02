Conti mais perto para regressar ao onze com o Chaves

A expulsão de Ferro com o Aves abre novo problema no centro da defesa em jogos dos campeonato. Ao dia de hoje, Bruno Lage sabe apenas que poderá contar com Rúben Dias como central de raiz para o embate com o Chaves, na segunda-feira. Jardel ainda padece de uma lesão muscular na coxa direita. Já Conti, que se debate com uma lesão muscular mas na coxa esquerda, estará mais perto de regressar, tentando ser opção diante dos flavienses. Se tal não acontecer, a hipótese passará por improvisar, algo que já sucedeu nos últimos minutos da vitória na Vila das Aves. Bruno Lage recuou Andreas Samaris para central, posição que o grego até já desempenhou no Benfica com Rui Vitória ao leme, assumindo Florentino a posição de trinco. De qualquer das formas, Kalaica, da equipa B, estará sempre de prevenção.