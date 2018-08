Conti na lista de sucessão a Rúben Dias

A continuidade de Rúben Dias na Luz ficou reforçada com a renovação do contrato por mais uma temporada, mas a verdade é que não se pode afastar a possibilidade de o defesa-central deixar os encarnados ainda este mês – conforme escrevemos na página anterior. Neste sentido, Germán Conti surge na lista de sucessão imediata ao lugar no eixo da defesa.Contratado ao Colón no último defeso, o defesa-central argentino, de 24 anos, ainda não realizou qualquer partida oficial em 2018/19, uma vez que Jardel e Rúben Dias têm sido os eleitos do treinador desde o início – ambos são totalistas. No entanto, foi bem visível, durante a pré-temporada, a preocupação que Rui Vitória teve em dar minutos ao reforço, preparando-o, como escrevemos oportunamente, para a eventualidade de Rúben Dias rumar a outras paragens. Quem parece fora destas contas, pelo menos para já, é Cristian Lema.