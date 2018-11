Conti repetiu Amesterdão e houve calafrios

Germán Conti não teve um início de jogo fácil, depois de ter introduzido a bola na própria baliza logo no primeiro minuto, mas a verdade é que, mais tarde, acabou por salvar a equipa com um corte em cima da linha, quase a imitar aquele que havia feito em Amesterdão, aquando da derrota encarnada (0-1) frente ao Ajax.

Com o jogo empatado a uma bola, Murillo poderia ter colocado o Tondela em vantagem, mas o argentino redimiu-se do golo na própria baliza e ‘limpou’ em cima da linha. Num primeiro momento, alguns jogadores do Tondela festejaram, enquanto os do Benfica juravam a pés juntos que a bola não tinha ultrapassado a linha. Acabou por ser o vídeo-árbitro a desfazer as dúvidas e os adeptos do Benfica presentes na bancada mesmo atrás da baliza de Vlachodimos festejaram como se de um golo se tratasse. Ao mesmo tempo, os colegas felicitavam Conti.

No final do jogo, o central, que se estreou como titular na Liga, trocou um abraço com o companheiro da defesa Rúben Dias, num gesto que se prolongou para o resto da equipa. Conti vai a jogo nos próximos dois encontros, devido ao castigo de Jardel.