Conti trabalha no Seixal com futuro indefinido

Enquanto treina com a equipa B do Benfica, Germán Conti continua sem encontrar uma porta de saída capaz de lhe gerar interesse. O central argentino, de 26 anos, voltou ao Seixal este mês depois de terminar o empréstimo no Atlas, mas nunca foi equacionado por Jorge Jesus para fazer parte do plantel.





Desta forma, recebeu prontamente autorização para dar um novo rumo à carreira. Contratado ao Colón de Santa Fe por 4,7 milhões de euros em 2018, o defesa só realizou dez partidas oficiais pela equipa principal das águias.