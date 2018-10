"Continuar com Rui Vitória é um risco maior do que procurar outra solução. Neste momento, defendo a saída do treinador. Há uma tristeza nas bancadas do Estádio da Luz, uma certa desconfiança do treinador", afirmou Bruno Costa Carvalho, considerando mesmo que "quanto mais cunho pessoal o treinador põe na equipa, pior as coisas têm corrido".