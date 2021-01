«Contra 10 ou 11, fomos sempre melhores que o FC Porto em quase todos os momentos do jogo»

O Benfica destaca este sábado a "raça, a postura e a qualidade da equipa" frente ao FC Porto e considera - à semelhança do que disse Jorge Jesus no final da partida - que o empate não expressa o que se passou.





O resumo do FC Porto-Benfica: os golos, os casos e outros lances

"Contra onze ou dez jogadores, fomos sempre melhores que o FC Porto em quase todos os momentos do jogo, sendo esta asserção óbvia para quem assistiu ao jogo e suportada na análise de indicadores estatísticos como a posse de bola (há alguns anos que o FC Porto não tinha um registo tão baixo numa partida), remates, eficácia de passe, ações na área adversária ou ações defensivas no meio campo contrário, entre outros. Não por acaso, todos os jornais desportivos consideraram o guarda-redes Marchesín como o melhor em campo do nosso adversário", pode ler-se na News Benfica.O Benfica frisa que a conquista dos 3 pontos foi sempre o objetivo: Mas não fomos além de um empate, poderíamos e deveríamos ter ganho. Entristece-nos que não tenhamos somado mais três pontos, pois seria mais do que merecido".