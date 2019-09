Convívio e fotos antes do jogo

A grande proximidade entre as bancadas e os bancos de suplentes proporcionou vários momentos de convívio entre os adeptos e os jogadores do Benfica.





Vários atletas, como Vlachodimos ou Jardel, estiveram à conversa com os apoiantes do clube da Luz e deram autógrafos. As famosas ‘selfies’ também foram uma constante antes e até depois do encontro.