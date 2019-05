«Convocatória de Fernando Santos confirma aquilo que representa o Seixal no futebol português»

O Benfica salientou a presença de "9 futebolistas que foram - total ou parcialmente - formados e desenvolvidos no Seixal" entre os 23 convocados de Fernando Santos para a final four da Liga das Nações.Na sua newsletter diária, os encarnados acrescentam que "o impacto do ‘Projeto Caixa Futebol Campus' vai aumentando a cada temporada, com benefícios que estão bem à vista para o Benfica, para as diversas seleções nacionais e para clubes como o Manchester City, o Barcelona ou, entre outros, a Juventus."As águias lembram ainda que existem outras "reconquistas" em curso, nomeadamente nos juniores, juvenis, futsal e basquetebol."A convocatória do selecionador Fernando Santos para a Liga das Nações é a confirmação daquilo que representa hoje o Caixa Futebol Campus (CFC) no contexto do futebol português: numa lista de 23 jogadores, há 9 que foram – total ou parcialmente – formados e desenvolvidos no Seixal.O impacto do ‘Projeto CFC’ vai assim aumentando a cada temporada, com benefícios que estão bem à vista para o Benfica, para as diversas seleções nacionais e para clubes como o Manchester City, o Barcelona ou, entre outros, a Juventus.As maiores potências europeias reconhecem que o jogador formado no Seixal está preparado para os mais exigentes desafios. Reconhece, no fundo, a excelência de um projeto que é único na forma de identificação, preparação e evolução do talento.É um orgulho para todos nós que tantos futebolistas ‘nascidos’ no Seixal estejam hoje ao serviço da principal Seleção Nacional. E que outros jogadores fundamentais para os êxitos do Benfica, como Rafa e Pizzi (melhor jogador da Liga 2018/19), também voltem a envergar a camisola das quinas.Entretanto, é hoje, ao final da tarde, que ficam oficialmente encerradas as comemorações da Reconquista, no momento em que o Presidente Luís Filipe Vieira entregar o troféu ao Museu Cosme Damião. Momento aproveitado também para a entrega da Taça de Portugal conquistada pela nossa equipa feminina de futebol, no primeiro título da sua história.Continuaremos, porém, na busca de outras Reconquistas. Os campeonatos nacionais do futebol de formação caminham para as últimas jornadas e o Benfica mantém legítimas aspirações em alcançar novos títulos. Nesse sentido, as equipas de juvenis e juniores têm amanhã jogos de grande importância.Nas Modalidades, será já hoje que o Futsal (Benfica-Fundão, 19h30) e o Basquetebol (Benfica-FC Porto, 21h15) irão tentar dar mais um passo rumo… à Reconquista. Vamos a isso!PS: A equipa de atletismo do Benfica participa este fim de semana na Taça dos Clubes Campeões Europeus e irá lutar conquista do lugar mais alto do pódio. Irá fazê-lo, ainda assim, competindo sob protesto, em função de uma decisão da Associação Europeia de Atletismo que consideramos, no mínimo, lamentável. Para o Benfica, Pedro Pablo Pichardo, o melhor atleta do Mundo em triplo salto em 2018, é Português! E tem, por isso, os mesmos direitos que qualquer outro cidadão em espaço europeu. Doa a quem doer!"