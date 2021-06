Corchia não esquece o Benfica: «Conquistar o título com aquele clube incrível...»

Sébastian Corchia recordou a Record os tempos passados ao serviço do Benfica em que lamentou o facto de se ter lesionado para que não tivesse a mesma preponderância no plantel dos encarnados.





"Pessoalmente, tive muito azar no Benfica com duas lesões e não joguei tantos jogos como esperava. Mas o futebol era fantástico, e conquistar o título nacional com este aquele clube incrível foi uma experiência para a vida. Teria adorado dar ainda mais à equipa do que pude, mas ainda desfruto das memórias que tenho dos jogos, do Benfica, dos companheiros de equipa, do país, do povo e do campeonato e com verdadeira alegria", vincou o lateral-direito agora ao serviço do Nantes.O internacional francês, de 30 anos, cumpriu oito jogos oficiais de águia ao peito em 2018/19 e sagrou-se campeão nacional pelo Benfica numa época que esteve na Luz emprestado pelo Sevilha.