Corchia pára um mês

lesao lesao

Sébastien Corchia vai estar afastado da competição durante quase um mês, depois de ontem ter sido submetido a uma artroscopia ao menisco interno do joelho esquerdo. O lateral-direito deverá estar disponível para a partida com o Aves, a 23 de setembro, primeiro jogo do campeonato após o interregno para os compromissos das seleções. Não estando inscrito na UEFA, para o playoff da Liga dos Campeões, o francês ficará fora do dérbi, da visita ao Nacional e da estreia na Allianz Cup, com o Rio Ave, em casa. Isto enquanto não se define o futuro das águias na Europa.Emprestado pelo Sevilha, Corchia chegou para render Ebuehi, que foi operado ao ligamento cruzado do joelho esquerdo. O francês, de 27 anos, lesionou-se no treino de terça-feira, para os não convocados, ao terceiro dia como jogador do Benfica. Assistiu ao jogo com o PAOK e ontem foi submetido a uma "meniscectomia parcial interna", tendo a operação decorrido "sem complicações", conforme esclareceram os encarnados, no site oficial.Um especialista contactado por Record explicou que o tempo de recuperação, no caso do menisco interno, é de três a quatro semanas. "Quando se trata do menisco externo é mais demorada", observou. A cirurgia, assegurou, é muito simples e consiste em "tirar parte do menisco".