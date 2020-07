Corinthians assume conversar com o Benfica sobre possível regresso de Yony González

O regresso de Yony González ao Benfica está mesmo em cima da mesa segundo avança o Corinthians. Depois de Matias Ávila, diretor financeiro do Timão, ter considerado tal possibilidade, agora foi a vez de Duílio Monteiro Alves, diretor para o futebol do emblema brasileiro assumir um regresso à Luz, voltando atrás no que havia dito em maio.





"Eu tinha dado entrevistas dizendo que tínhamos a obrigação de compra, mas por conta da pandemia ele fez só quatro jogos. Ninguém imaginava que ele não faria cinco jogos em seis meses. Hoje, passou a ser uma opção não comprar o jogador. Estamos a conversar com a a equipa técnica e com o Benfica. A decisão será rápida", referiu o dirigente em declarações à 'Globo Esporte', garantindo uma "resposta em dois ou três dias".Certo é que Yony ingressou no Corinthians em janeiro por empréstimo que findou a 30 de junho, com uma cláusula de compra obrigatória de 2,7 milhões de euros.