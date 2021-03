Corinthians confirma: Benfica já pagou "boa parte do dinheiro" da transferência de Pedrinho

O diretor financeiro do Corinthians confirmou que está praticamente paga a dívida do Benfica relativa à transferência de Pedrinho para a Luz. Em conferência de imprensa esta sexta-feira, Wesley Melo revelou, inclusivé, o destino desse dinheiro.





"Boa parte do dinheiro do Pedrinho já chegou e foi usada para pagar dívidas passadas. O salário dos jogadores que estava atrasado já está em dia, foi usado para isso. Falta uma pequena parte, mas já recebemos quase a totalidade e usámo-la com contas do passado e não com contas do presente", afirmou.