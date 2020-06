A paragem do futebol está a abalar fortemente vários clubes a nível global e nem o Corinthians, um dos mais importantes clubes brasileiros, escapa à crise. Em declarações à FOX Sports, o diretor financeiro do Timão assumiu que o clube paulista está "numa situação financeira complicada por conta da falta de jogos e pelo dever de cumprir algumas obrigações" e que uma das soluções para aliviar o problema está na chegada de Pedrinho ao Benfica no final do mês. O problema é que só nessa altura é que a verba entrará nos cofres do clube...





"O dinheiro da venda do Pedrinho não chegou. Negociámos o adiantamento de três anos com um banco estrangeiro. Ele viaja no dia 30 de junho. Tem de chegar lá para finalizar a operação. Como é que adiantas o dinheiro se o bem não está presente para o novo dono? O agente financeiro que está a adiantar o dinheiro impôs a condição de que ele esteja presente no Benfica", explicou Matias Romano Ávila à FOX Sports.A verba relativa a Pedrinho (20 milhões de euros) servirá para o Corinthians pagar os dois meses de salários em atraso, mas também para resolver vários problemas judiciais que tem em mãos, nomeadamente verbas por pagar a alguns clubes. Nesse sentido, refira-se, que o Timão está em vias de ser impedido de registar jogadores pela FIFA, já que falhou o pagamento de duas parcelas da transferência de Bruno Méndez ao Wanderers, uma situação que terá de saldar até segunda-feira...