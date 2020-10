Corinthians em negociações para antecipar valor da venda de Pedrinho ao Benfica

A atravessar grandes dificuldades financeiras, o Corinthians está mais do que nunca a precisar dos milhões da venda de Pedrinho ao Benfica e por isso está a negociar a forma de receber esse valor o mais rapidamente possível. Como ficou estabelecido que as datas das prestações previstas no acordo inicial seriam adiadas por um ano, o clube brasileiro está agora a tentar que um fundo antecipe esse valor.





A 'Gazeta Esportiva' avança esta segunda-feira que o "clube paulista não precisa de mais nenhum documento ou auxílio dos portugueses para conseguir antecipar o valor total da venda do jogador junto a um banco ou fundo financeiro", centrando-se agora a sua luta em "conseguir a menor taxa possível".A mesma fonte adianta que vão ser depositados aproximadamente 16,5 milhões de euros nos cofres alvinegros. O acordo com as águias foi fechado por 18 milhões de euros.A 'Gazeta Esportiva' acrescenta que o " Corinthians entende que é vantajoso arcar com o custo da operação pelo facto de poder receber o montante todo de uma vez, e não em cinco parcelas, com a primeira prevista para agosto de 2021, como reza o último contrato assinado pelas partes envolvidas".A urgência deriva do facto do Corinthians não pagar os salários há dois meses e de ter responsabilidades derivadas de acordos judiciais que tem de cumprir.O acordo entre o Corithians e o Benfica ficou finalizado a 19 de agosto."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou hoje a acordo com o Sport Club Corinthians Paulista para alterar o valor de aquisição da totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho) para um montante de € 18.000.000 (dezoito milhões de euros).Mais se informa que este aditamento ao contrato de transferência estabelece que as datas das prestações previstas no acordo inicial sejam adiadas por 1 (um) ano. Por último, o contrato de trabalho desportivo do jogador foi ajustado, tendo em consideração que a data de início da presente época desportiva foi o dia 3 de agosto de 2020, mantendo-se o vínculo contratual com o jogador até 30 de junho de 2025 e a cláusula de rescisão no valor de € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros)", podia ler-se no comunicado enviado à CMVM.